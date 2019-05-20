Рособрнадзор и РАН объединят усилия для развития науки

Москва, , 12:45 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Российская академия наук (РАН) подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технической и информационно-аналитической деятельности, сообщили в Рособрнадзоре.

Главное направление — содействие развитию науки и интеграции науки и образования в России.

В рамках сотрудничества создана совместная рабочая группа по развитию перспективных направлений оценки качества подготовки учащихся.

«Мы надеемся на то, что эта рабочая группа принесет реальные плоды, а оценка поможет выявлять ребят, которые склонны к науке», — пояснил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что роль отечественной науки, её традиции, школы, достижения во все времена были очень значимыми для России, ее развития.

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