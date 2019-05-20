Ученые создали сверхэластичный гель, не боящийся экстремальных температур

Пекин, , 09:17 — REGNUM Китайско-немецкая команда ученых разработала нано-ленточный аэрогелевый материал, сохраняющий сверхэластичность в широком диапазоне температур от минус 196 градусов до 1000 градусов по Цельсию, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Возглавил команду разработчиков аэрогеля исследователь Сучжоуского института нанотехологий и нанобионики при Китайской академии наук Чжан Сюэтун. По его словам, пористая пластинчатая наноструктура материала обладает сверхлегким весом — 1,5 мг на кубический сантиметр.

Материал способен сохранять структуру, не ломаясь в течение множества циклов сжатия без разрушения структуры даже будучи помещенным в жидкий азот. Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Advanced Functional Materials.

«Аэрогель может использоваться в аэрокосмической отрасли, в сфере ядерной защиты и других высокотехнологических секторах», — полагает Ван.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские исследователе в начале 2019 года сообщили о том, что создали сверхэффективный изоляционный материал в виде керамического аэрогеля, который можно использовать для термоизоляции в виду его выдающихся характеристик.

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