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В бассейне реки Дон обнаружена болезнь рыб, опасная и для человека

Наука

На территории России болезнь чаще всего встречается в озере Белое, Волго-Каспийском и Азовском бассейнах, отмечены вспышки в водоёмах Казахстана

Ростов-на-Дону, 14 мая 2019, 15:05 — REGNUM  Заболевание, потенциально опасное для человека, обнаружено у судаков, обитающих в реке Дон Ростовской области, 14 мая сообщило издание RostovGazeta.

Выявленная болезнь известна под названием дерматофибросаркома, ранее фигурировала в справочной литературе как язвенная болезнь, поскольку плотные новообразования возникшие на коже, плавниках и жабрах, постепенно превращаются язвы.

Как показал ряд экспериментов, агенты, выделенные у пораженных недугом рыб, способны вызывать появление множественных новообразований в области желудочно-кишечного тракта и печени.

Согласно данным, полученным в ходе наблюдений в отдельные годы, дерматофибросаркома поражает до 7% судака в бассейнах рек Дон и Волга, также отмечены случаи, когда зараженным оказывался морской судак, обитающий в Каспийском море. Основными породами рыб, подверженными болезни, являются судак, берш и маринка. Способов лечения данного недуга на сегодняшний день не существует.

Как отмечают эксперты, к вспышке заболевания могло привести загрязнение окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в реках Заполярья отмечались случаи вылова дикого атлантического лосося с признаками заболевания ульцеративного дермального некроза.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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