В бассейне реки Дон обнаружена болезнь рыб, опасная и для человека

Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM Заболевание, потенциально опасное для человека, обнаружено у судаков, обитающих в реке Дон Ростовской области, 14 мая сообщило издание RostovGazeta.

Выявленная болезнь известна под названием дерматофибросаркома, ранее фигурировала в справочной литературе как язвенная болезнь, поскольку плотные новообразования возникшие на коже, плавниках и жабрах, постепенно превращаются язвы.

Как показал ряд экспериментов, агенты, выделенные у пораженных недугом рыб, способны вызывать появление множественных новообразований в области желудочно-кишечного тракта и печени.

Согласно данным, полученным в ходе наблюдений в отдельные годы, дерматофибросаркома поражает до 7% судака в бассейнах рек Дон и Волга, также отмечены случаи, когда зараженным оказывался морской судак, обитающий в Каспийском море. Основными породами рыб, подверженными болезни, являются судак, берш и маринка. Способов лечения данного недуга на сегодняшний день не существует.

Как отмечают эксперты, к вспышке заболевания могло привести загрязнение окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в реках Заполярья отмечались случаи вылова дикого атлантического лосося с признаками заболевания ульцеративного дермального некроза.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти решили не запрещать лов больной рыбы под Мурманском