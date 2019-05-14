Сочи, Краснодарский край, , 10:31 — REGNUM

Четвёртый всероссийский форум «Наука будущего — наука молодых» стартовал 14 мая в Сочи. В течение четырех дней 700 молодых учёных из разных городов России будут работать над проектами в рамках направлений Стратегии научно-технологического развития России, передаёт издание «Наука в Сибири».

Первоочередная задача форума — вовлечь участников в развитие основных тенденций мировой науки. В течение четырех дней форума пленарные доклады будут читать лучшие представители российского и зарубежного научного сообщества в области математики, IT, геномных исследований и естественных наук. Также курс лекций организуют руководители лабораторий, созданных в рамках мегагрантов.

Также проведение форума будет способствовать знакомству исследователей из разных городов России и появлению общих проектов, знакомству учёных со Стратегией научно-технологического развития РФ.

«К завершающему дню должен быть продемонстрирован и анализ приоритетной области исследований, и видение участников того, какие технологии, разработки, проекты нужно начинать делать уже сейчас, чтобы к 2025—2030 годам быть лидерами в этом направлении», — пояснил первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников.

По его словам, наиболее интересные проекты министерство намерено поддержать в рамках государственной или федеральной целевой программы уже в этом году. Таким образом, за несколько дней участники получат возможность собрать команду, сформулировать проект и получить ресурсы на его реализацию.

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