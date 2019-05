Древнее шаманское снадобье найдено археологами в Боливии

Ла-Пас, , 13:30 — REGNUM Остатки галлюциногенного препарата, применяемого в древние времена шаманами племён, проживающих на территории Анд, найдены археологами в Боливии, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Объектом исследования, предпринятого международным коллективом учёных, стал комплекс пещер под названием Куэва-дель-Чилено.

Археологами был обнаружен набор предметов, когда-то принадлежащий шаману, жившему в этой местности. Возраст находки, по мнению экспертов, составляет порядка 1000 лет. В сумке из кожи были обнаружены деревянные дощечки, покрытые резьбой, которые, как предполагают исследователи, использовались для измельчения растительных смесей, используемых при проведении религиозных обрядов. И две лопаточки, изготовленные из кости. Кроме того, в сумке хранился особый мешочек, сшитый из кусков лисьих шкур, снятых с морд трёх животных. В нём были обнаружены следы ингредиентов, вызывающих видения, растительной смеси, под названием аяуаска. Данный состав использовался в ходе религиозных церемоний, при которых шаман хотел встретиться с духами предков или сверхъестественными существами. В сумке имелась трубка, украшенная двумя косичками из человеческих волос, для курения порошка, вызывающего галлюцинации.

Комментируя результаты экспедиции, один из её участников, антрополог Хосе Каприлес сообщил: «Это самое большое количество психоактивных веществ когда-либо найденных вместе в Южной Америке».

Исследователи отметили, что добывание растений, необходимых для изготовления такого рода снадобий, сопряжено с достаточно большими трудностями.

По мнению экспертов, общество, к которому принадлежал владелец обнаруженного набора предметов, испытало на себе сильное влияние культуры Тиуанако.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , обилие находок, сделанных на дне озера Титикака и их связь с религиозными обрядами древних обитателей Южноамериканского континента, позволяет считать район озера крупным религиозным центром, и, как предполагают исследователи, сможет пролить свет на эволюцию религиозных верований.

