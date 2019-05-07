Открыт способ движения бактерий по поверхности со сложным рельефом

Принстон, США, , 13:07 — REGNUM Серия опытов, проведённых учеными США, позволила пересмотреть устоявшиеся представления о способе движения микроорганизмов. Об этом сообщает издание EurekAlert!

В ходе эксперимента сотрудниками Принстонского университета было смоделировано сложное в геометрическом отношении пространство, напоминающее по своим очертаниям внутреннее строение полостей человеческого кишечника.

Исследователи, применив прозрачные материалы, воссоздали внешние покровы слизистой оболочки, покрывающей складки, образуемые стенкой кишечника.

Объектом наблюдения стала помещённая внутрь данной, проницаемой для взгляда человека конструкции бактерия кишечной палочки, так называемая E. Colli.

Микроорганизм продемонстрировал умение преодолевать сложный пространственный рельеф. Для этого бактерии пришлось передвигаться прыжками, которые осуществлялись при помощи жгутиков, которыми обладают данные представители микроорганизмов.

Комментируя результаты исследования, руководитель проекта Суджит Датта заявил: «Люди изучают бактерии более 300 лет. Подавляющее большинство этих исследований проводится в жидких культурах, в чашках Петри или в микрофлюидных каналах, но на самом деле большинство бактерий живут в пористых средах. Суть в том, что геометрия имеет значение».

Направление данного исследования, как считают специалисты, может оказаться перспективным в плане совершенствования уже имеющихся и создания новых технологий, базирующихся на природных принципах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании был открыт секрет зрения бактерий. По словам биологов, принцип действия зрения бактерии схож с глазным яблоком человека.

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