Москва, , 18:58 — REGNUM

В течение четырех месяцев этого года Министерство высшего образования и науки блокирует уже распределенные средства программ Президиума РАН.

Российская Академия Наук в Москве Иван Шилов © ИА REGNUM

После выступления Клуба «1июля» на эту тему, широко освещавшегося в прессе, было дано обещание о скорейшем решении проблемы, отраженное в сообщении ТАСС.

Однако, вместо этого в канун майских праздников был объявлен новый конкурс с недельным сроком подачи заявок и совершенно другим кругом участников, включающим теперь и научные подразделения вузов.

Конкурсный отбор программ был в свое время осуществлен комиссиями экспертов РАН, но положение о новом конкурсе почему-то отдает решение в руки совместной комиссии РАН и Министерства — несмотря на объявленную передачу всех экспертных функций Академии Наук.

Неясность ситуации поставила многих ученых перед выбором — отказаться от шансов получить столь необходимое дополнительное финансирование или нарушить этические принципы, не позволяющие претендовать на то, что уже было обещано другим.

Пока неясно, являлось ли действие Министерства прямым саботажем решения высших властей о поддержке Российской академии наук или же очередной попыткой вбить клин между академической и вузовской наукой.

Поскольку программы Президиума РАН были практически единственным источником средств для проведения экспериментальных исследований в институтах РАН, их замораживание следует рассматривать как стремление Министерства высшего образования и науки уничтожить науку в институтах РАН, а тем самым и сами институты.

В любом случае, деморализующее влияние нового «конкурса» и его легко прогнозируемых скандальных итогов на самые разные круги научной общественности трудно переоценить.

Клуб «1 июля» считает необходимым:

1) Немедленное разблокирование в полном объеме средства по уже утвержденным программам Президиума РАН и перевод денег непосредственным исполнителям.

2) Продление срока подачи заявок на новый конкурс крупных проектов с участием академических институтов и вузов с выделением на него министерством отдельного дополнительного финансирования, что дало бы возможность участвовать в конкурсе всем достойным претендентам на ясных и прозрачных условиях.

3) Официальный отказ от оценки научной деятельности некомпетентными чиновниками и передачу этих функций экспертным советам РАН.

4) Ясную позицию руководства РАН по вопросу о руководстве научными исследованиями и адекватному использованию выделяемых на эти цели средств.

5) В связи с беспрецедентной задержкой финансирования, исключить любые попытки увеличения госзадания по количеству публикаций в 2019 году для исполнителей действующих проектов.

Клуб «1 июля»