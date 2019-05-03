Уникальные находки обнаружены сибирскими палеонтологами

Новосибирск, , 09:32 — REGNUM Открытие в области палеонтологии было сделано экспедицией сибирских учёных на территории Якутии, сообщила 29 апреля пресс-служба новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука (ИНГГ СОРАН).

Останки животных, населявших землю 635—542 млн лет назад в так называемый эдиакарский период, были обнаружены сотрудниками комплексной экспедиции, направленной ИНГГ СОРАН. Помимо палеонтологов, в данный научный коллектив входили петрографы, стратиграфы, геохимикии литологи. В ходе исследования правого притока реки Оленек — реки Хорбусуонке было пройдено 60 километров.

«Обнаружено местонахождение ископаемых эдиакарских организмов с уникальной сохранностью мягких тканей, что представляет собой редкий случай фоссилизации эдиакарских мягкотелых организмов в карбонатных породах», — заявил научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия ИНГГ СО РАН Владимир Рогов.

Это открытие позволит создать учёным более детальную картину различных периодов древней истории Земли. В данный район сотрудники ИНГГ СОРАН планируют предпринять ряд экспедиций.

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