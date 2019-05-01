В США создана одежда, способная увеличивать или уменьшать теплоотдачу

Ирвайн, США, , 10:38 — REGNUM Материал, обладающий уникальными свойствами, создан группой исследователей из США, смоделировавшей свойства, присущие кожным покровам кальмаров, 29 апреля сообщило издание Nature Communications.

Целью, которую поставил перед собой коллектив разработчиков из Калифорнийского университета, расположенного в городе Ирвайн, было создание материала, способного регулировать теплоотдачу в окружающее пространство. Для этого подробно изучалось строение кожных покровов головоногих.

По словам одного из ведущих разработчиков Алона Городецкого, дававшего характеристику своему детищу: «Мы сделали версию с изменяемыми свойствами, чтобы можно было регулировать, сколько тепла задерживается или высвобождается».

Принцип, положенный в основу механизма, регулирующего теплоотдачу, заимствован у кальмаров, на коже которых расположены особые клетки Хроматофоры, которые способны, меняя конфигурацию, изменять оптические свойства кожных покровов.

Эрика Лэун, коллега Алона Городецкого, сообщила: «Мы используем аналогичную концепцию в нашей работе». Разработка учёных имеет в своей структуре «слой крошечных металлических «островков», которые граничат друг с другом. В состоянии покоя они сгруппированы вместе, и материал отражает тепло». И способен согреть человека «как традиционное майларовое космическое одеяло». Однако, если «материал растягивается, «островки» раздвигаются, пропуская инфракрасное излучение».

На сегодняшний день создан опытный образец в виде рукава, который можно растянуть и в таком виде зафиксировать при помощи липучек, а потом вернуть в исходное положение. Серия экспериментов подтвердила способность нового материала эффективно контролировать температурный режим человеческого предплечья.

Исследователи предполагают, что одежда, созданная из нового материала, даст возможность сэкономить до 40% электроэнергии, на данный момент расходуемой на работу кондиционеров. Помимо создания уже известных «космических» одеял, предполагается, что продукция с такими свойствами будет востребована людьми с повышенной чувствительностью к температурным перепадам, спортсменами и туристами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН в Новосибирске, создали наноматериал с антибактериальными свойствами.

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