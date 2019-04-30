Карта генома Северной Евразии создана международной группой учёных

Москва, , 14:24 — REGNUM Анализ геномов нескольких сот человек, принадлежащих к различным популяциям Северной Евразии, проведен международным коллективом исследователей, 29 апреля сообщил журнал Nature Ecology & Evolution.

В работе научного сообщества приняли участие представители России, Чехии, Украины, Эстонии, Армении, Германии, Казахстана, Китая, Монголии, США. Объектами исследования стали геномы 763 человек из Сибири, Центральной Азии, Дальнего Востока, Кавказа и Восточной Европы, обширной территории, которая на генетическом уровне делится учёными на три сектора: «лес-тундра», «степь-лес» и «южная степь».

По словам профессора РАН Олега Балановского, «хотя ранее по широкогеномным маркерам и был исследован ряд проживающих здесь этнических групп», однако теперь «мы организовали более сотни экспедиций для систематического изучения этого огромного региона и охватили почти каждый коренной народ Северной Евразии».

Во время исследования были использованы ранее опубликованные данные по 2077 геномам жителей Евразии, являющихся нашими современниками, и данные по древним геномам. Начальной точкой работы стала обработка генетического материала 763 человек, относящихся к 60 популяциям с территории 9 стран (Армения, Грузия, Казахстан, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Молдова, Украина).

Цель, которую ставили перед собой учёные, — это создание карты, на которой были бы отражены потоки миграций — носителей тех или иных генов. Особое значение придавалось выявлению эпизодов смешения различных популяций и обнаружению барьеров, которые мешали потокам. Искалось всё то, что оказало влияние на формирование генетической картины современной Евразии

Результатом исследования стали, как рассказал ведущий научный сотрудник кафедры картографии и геоинформатики географического факультета МГУ Сергей Кошель, «карты распределения частот генов», созданные «с помощью программного обеспечения GeneGeo, которое было разработано мной специально для геногеографических исследований».

Опираясь на информацию, полученную в ходе работы, ученые сделали вывод о присутствии в генофондах практически всех групп как западных, так и восточных компонентов. Исследователи отмечают, что генетические включения присутствуют в равных долях.

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