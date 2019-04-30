В Сеченовском университете прошёл международный обучающий курс по онкологии

Москва, , 13:44 — REGNUM Междисциплинарный австрийско-российский семинар-конференция «Рак печени: эпидемиология, диагностика, современные подходы к терапии» прошёл в Сеченовском университете, сообщает 30 апреля пресс-служба вуза.

Три дня школы онкологии представили слушателям теоретические и практические рекомендации по ведению пациентов с учетом последних научных и клинических достижений. В первый день участники семинара проанализировали группы риска и подходы к выявлению рака. Второй день был посвящён анатомии и современным тенденциям хирургического лечения гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) и гепатоцеллюлярной карциномы. На третий день эксперты провели клинические демонстрации пациентов.

«Если несколько лет назад у пациентов с ГЦР речь шла о продолжительности жизни в несколько месяцев, то сегодня продолжительность жизни при ГЦР несколько лет. При этом качество жизни пациентов после адаптации к терапии вполне приемлемое: они ведут активный образ жизни, работают», — руководитель центра доказательной медицины Сеченовского университета Чавдар Павлов.

В завершении трёхдневного курса проректор по научно-исследовательской работе, руководитель центра персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева отметила, что итогом международной школы по онкологии станет формирование «регионального стержня» для внедрения новых подходов в диагностике и лечении рака печени.

«Особенность школы в том, что нам удалось собрать специалистов из всех регионов России. Они были отобраны для обучения и дальнейшей трансляции инновационных методов лечения в регионах. Мы дали специалистам пошаговый алгоритм персонализированного подхода к лечению пациентов, продолжим их курировать, будем отказывать методическую помощь, вместе работать над созданием сети персонализированных и междисциплинарных центров лечения рака в нашей стране», — сказала Секачева.

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