В США найдено решение транспортных проблем при доставке донорских органов

Балтимор, США, , 11:38 — REGNUM Доставка донорской почки впервые была осуществлена в США при помощи беспилотного летательного аппарата. Об этом 26 апреля сообщается на сайте Университета Мэриленда.

Дрон был использован сотрудниками университета для транспортировки почки, предназначенной для пересадки пациенту. Груз был доставлен в расположенный в городе Балтимор Медицинский центр, принадлежащий Университету Мэриленда.

Во время перелёта почка находилась в специальном контейнере, сконструированном специалистами Университета. Данное устройство не только способно поддерживать условия, необходимые для хранения донорского органа, но и выполняет ряд других функций. В процессе транспортировки контейнер, поддерживая связь с медицинскими специалистами, сообщает им о давлении внутри емкости, где находится донорский орган, о его температуре, вибрации, высоте, на которой проходит полёт и месте, где в данный момент находится беспилотник.

Состояние тканей донорской почки после завершения транспортной операции проверили при помощи биопсии, подтвердив отсутствие каких — либо повреждений.

Донорский материал, доставленный дроном, был пересажен ожидавшему операции пациенту.

В данный момент разработчики намерены оформить патент на данный контейнер, который поможет решить проблему, связанную с доставкой органов, предназначенных для пересадки. Поскольку разного рода непредвиденные обстоятельства приводят к задержкам на этапе транспортировки, то 1,5% органов доноров не могут быть пересажены. Решить данную проблему, по мнению сотрудников Университета Мэриленда, удастся при помощи инновационного контейнера, доставляемого дроном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные Израиля при помощи 3D-принтера сумели напечатать сердце человека уменьшенного размера, состоящее из тканей, донором для которых которых стал пациент.

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