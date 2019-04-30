Учёные: антарктический ледник размывается прогревающимися водами моря Росса

Окленд, Новая Зеландия, , 09:07 — REGNUM Процесс таяния крупнейшего шельфового ледника в Антарктиде идет гораздо быстрее, чем прогнозировалось, заявляют учёные из Новой Зеландии, 29 апреля сообщил Nature Geoscience.

Ледник Росса площадью около 500 тысяч квадратных километров, изучаемый на протяжении четырёх лет сотрудниками Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA), оказался подвержен влиянию прогретых солнцем морских вод.

По словам исследователей, проведших тщательное изучение ситуации, сложившейся в данном районе Антарктиды, морские воды, прогретые солнцем, попадают под шельфовый ледник и способствуют его таянию.

Особую роль играет находящийся рядом в акватории моря Росса крупнейший в том регионе незамерзающий участок моря — полынья Росса, именно там вода прогревается наиболее сильно.

Процесс таяния в 2000 году привел к тому, что от ледника откололся айсберг шириной 37 километров и длиной 300 километров. Однако в целом ситуация, по мнению учёных, остаётся стабильной. Мониторинг осуществляется при помощи размещённых подо льдом на 260 глубине датчиков, с помощью которых исследователи могут получать информацию о температуре, скорости таяния, солености и направлении океанических течений.

Оценивая положение, сложившееся на сегодняшний день, руководитель группы, ведущей наблюдение, Крэйг Стюарт сообщил: «Изменение климата, скорее всего, приведет к сокращению площади морского льда и повышению приповерхностной температуры воды в море Росса». По мнению исследователя, такой ход событий «означает, что скорость таяния льдов в этом регионе в будущем увеличится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гигантские полыньи появляются в разных районах Антарктиды. В 2017 году такой феномен отмечен в море Уэдделла. Там площадь полыньи составила более 80 тыс. кв км.

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