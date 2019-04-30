Учёные: После смерти фараона Эхнатона Египтом правили сразу две царицы

Монреаль, Канада, , 07:48 — REGNUM Исследование настенной живописи древнего Египта и погребальных скульптур ушебти позволило открыть имена двух не известных правительниц этой страны, 27 апреля сообщило издание изданию Phys.org.

Выводы учёным позволила сделать информация, полученная при изучении фресок, относящихся к историческому периоду, когда после кончины фараона Эхнатона трон данной державы занимала женщина. Это произошло потому что законный наследник престола Тутанхамон был ещё слишком мал для того, чтобы его занять.

Данный период стал предметом дискуссий среди специалистов по египтологии, так как имя царицы, правившей в то время, учёным известно не было. По предположениям египтологов, это могла быть вдова фараона Эхнатона — царица Нефертити или одна из его дочерей по имени Меритатон. Документальные свидетельства, дошедшие до наших дней, также не позволяют сделать однозначные выводы. Согласно одним свидетельствам трон по воле Эхнатона заняла старшая дочь. Другая часть древнеегипетских текстов утверждает, что на престол взошла другая дочь.

Профессор Валери Ажено, работающая в Университете Квебека, расположенного в канадском городе Монреаль, выдвинула гипотезу, что Египтом правили сразу две царицы.

Валери Ажено, занимавшаяся изучением изображений членов семьи Эхнатона, высказала предположение, что часть скульптур, ранее считавшихся изображением Эхнатона, на самом деле таковыми не являются. Предположение подтвердилось при помощи проведенного 3D-моделирования. Семиотический анализ позволил выявить на сохранившихся изображениях жесты характерные только для дочерей Эхнатона. То есть изображения правителя Египта с атрибутами власти, ранее приписываемые Эхнатону, на самом деле являются изображением его дочерей: Нефернефрур и её старшой сестры Нефернефруатон-ташерит, получивших право управлять страной.

Свои выводы профессор Ажено представила на заседании Американского исследовательского центра в Египте (ARCE).

По словам Валери Ажено, несмотря на то, что «египтология — это очень консервативная дисциплина», данная «идея была воспринята неожиданно хорошо, не считая двух коллег, встретивших мою догадку в штыки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международной группе археологов удалось установить имя и место захоронения супруги фараона Джедкара.

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