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В Китае воздан инновационный альянс по защите и восстановления реки Янцзы

Наука

Альянс базируется в столице провинции Хубэй городе Ухане

Ухань, Китай, 30 апреля 2019, 04:47 — REGNUM  В Китае создан инновационно-технологический альянс по защите водной жизни и экологическому восстановлению реки Янцзы, сообщили в Китайской академии рыбохозяйственных наук (CAFS), передает 29 апреля агентство Синьхуа.

Альянс базируется в столице провинции Хубэй городе Ухане и софинансируется CAFS, Институтом гидробиологии при Китайской академии наук, Уханьским университетом, а также другими технологическими институтами и подразделениями.

Альянс сфокусируется на базовых исследованиях, технологической трансформации и стратегии развития, связанных с биологической защитой и экологическим восстановлением реки Янцзы.

По словам президента CAFS, бассейн реки Янцзы является важным районом для производство высококачественных водных продуктов, но в то же время, он сильно пострадал от человеческой активности, включая строительство дамб, загрязнение воды и чрезмерный рыбный промысел, что мешает процессу экологического восстановления региона.

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