Учёный из СПбГУ предложил использовать моллюсков как экологический маркер

Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Исследование улиток из рода Boreocingula martyni, проведённое российским учёным, позволило обнаружить, что у данных живых организмов могут наблюдаться признаки псевдогермафродитизма, 18 апреля сообщил пресс-центр Санкт-Петербургского университета (СПбГУ).

Сотрудник университета Иван Нехаев, работающий в лаборатории макроэкологии и биогеографии беспозвоночных, выявил признаки данной особенности — появление недоразвитых мужских половых органов у взрослых самок этого вида брюхоногих.

Отметим, что гермафродитизм — наличие как мужских, так и женских половых органов, свойствен некоторым видам моллюсков. Отдельные виды могут менять пол в течение жизни.

Однако, такая аномалия, как гермафродитизм, является крайне редким явлением.

Исследователь обратил внимание, что все образцы, имевшие данную патологию, были собраны в районах, находящихся вблизи арктических портов. Эти места — бухта Роджерс на острове Врангеля и бухта Певек на Чукотке, загрязнены оловоорганическими соединениями. Данные вещества, применение которых на сегодняшний день запрещено международной конвенцией, ранее широко применялось, для защиты судовых корпусов от обрастания.

Исследование, подобное тому, что провел сотрудник СПбГУ, ранее было проведено учеными Туниса, собиравшими информацию о влиянии оловоорганических соединений на моллюсков, принадлежавших к семейству Мурекс. Обе научные работы подтвердили связь между концентрацией ядовитого вещества на появление редкой аномалии.

Информация, полученная Иваном Нехаевым, по его словам, «позволяет нам выдвинуть гипотезу о том, что микромоллюска Boreocingula martyni можно использовать для биоиндикации морских загрязнений». Метод, предлагаемый учёным из Санкт-Петербургского университета, открывает широкие возможности.

«Дело в том, что сегодня получается дешевле набрать несколько десятков улиток и вскрыть их, чем делать анализы проб воды», — сказал он.

По его словам, проведение экологического мониторинга можно будет организовать достаточно легко «Такую работу можно проводить, допустим, на специально оборудованных станциях у побережья: понадобятся стереомикроскоп и специально обученный человек».

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