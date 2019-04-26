Факт каннибализма среди ластоногих подтверждён британскими учёными

Лондон, , 13:00 — REGNUM Случаи каннибализма среди серых тюленей зафиксированы британскими морскими биологами, 25 апреля сообщило издание The Sun.

Группа учёных, ведшая наблюдение за популяцией тюленей данного вида, стала свидетелем нападения взрослого самца на молодого тюленя.

Исследование характера повреждений на теле жертвы позволило высказать предположение, по иному объясняющее часть смертей молодых особей серых тюленей. Тюлени, которые ранее считались жертвами нападений акул или попавшими под гребной винт, могут быть убиты своими сородичами.

На данный момент учёные не могут выдвинуть гипотезу, объясняющую такое поведение, подчеркивая, что зафиксированное ими явление является довольно редким. В качестве возможных причин рассматривается патология центральной нервной системы и голод, поскольку взрослые самцы во время брачного сезона не покидают берега, оставаясь в обществе самок. Кроме того, есть предположение, что каннибализм вызван климатическими изменениями, побуждающими ластоногих сменить рацион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов британских островов было зафиксировано ещё одно редкое явление. В бухте курортного города Торки появилась стая гигантских медуз.

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