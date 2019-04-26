Учёные выяснили, чем опасен хлеб

Москва, , 08:49 — REGNUM Хлеб, как оказалось, опасен для здоровья человека. К такому выводу пришли исследователи из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, которые выяснили, что химическое соединение пропионат, используемое в качестве добавки в хлеб для предотвращения плесени, повышает риск развития ожирения и диабета на гормональном уровне. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

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Проведённый на мышах эксперимент показал, что после введения пропионата у грызунов активизировалась симпатическая нервная система и повышался уровень гормонов, а также связывающего жирные кислоты FABP4 белка. Это, в свою очередь, способствовало тому, что клетки печени у мышей стали вырабатывать больше глюкозы, что привело к гипергликемии, являющейся признаком сахарного диабета. Кроме того, учёные выяснили, что пропионат стал причиной быстрого набора веса у грызунов.

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Исследования, проведённые на людях, показали, что у тех, кто употреблял пищу с пропионатом, уровень гормонов, вызывающих метаболические нарушения, был более высоким, чем у тех, кто в ходе эксперимента ел пищу с плацебо.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в Роспотребнадзоре по результатам проведённых исследований заявили, что в российских магазинах продаётся небезопасный для здоровья человека хлеб. В хлебобулочных изделиях были обнаружены токсичные продукты, плесневые грибы и патогенные микроорганизмы. Из продажи изъято более 3,5 тонны некачественного и небезопасного хлеба.