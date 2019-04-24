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Более 500 молодых учёных-химиков собрались на конференции в ННГУ

Наука

Мероприятие призвано активизировать научно-исследовательскую деятельность молодых учёных и специалистов, способствовать расширению их научного кругозора

Нижний Новгород, 24 апреля 2019, 13:32 — REGNUM  Всероссийская конференция молодых учёных-химиков с международным участием проходит в эти дни в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии принимают участие около 500 молодых учёных-химиков из более чем 40 городов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Сербии, а также ведущие учёные химики, представители университетов и профильных институтов Российской академии наук.

Проведение конференции призвано активизировать научно-исследовательскую деятельность молодых учёных и специалистов, способствовать расширению их научного кругозора и связей между различными научными направлениями, обмену актуальной информацией, выявлению инновационного потенциала молодёжи, расширению связей между наукой и производством. В ходе мероприятия рассматриваются пути решения фундаментальных проблем химической науки в России с непосредственным вовлечением молодёжи в данный круг работ.

Работа конференции проходит по секциям органической, биомедицинской, элементоорганической химии и химии высокомолекулярных соединений, неорганической химия, химии высокочистых веществ, аналитической химии и экологии. Также участники мероприятия обсуждают вопросы теоретической и квантовой химии, фотохимии и спектроскопии, физической химии, прикладных исследований.

В рамках секций молодые учёные представляют актуальные научные работы в области химии органических соединений и междисциплинарных биомедицинских исследований.

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Научные исследования
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