В Таиланде предложен метод иммунотерапии онкологических заболеваний

Бангкок, , 13:04 — REGNUM Эксперимент по использованию одной из разновидностей лейкоцитов для лечения онкологических заболеваний успешно завершился в Таиланде, 24 апреля сообщило издание Bangkok Post.

В ходе исследовательского проекта, осуществлённого сотрудниками медицинского факультета университета Чулалонгкорн, находящегося в столице Таиланда, удалось добиться положительной динамики при лечении острого лейкоза, применяя так называемые «клетки-убийцы».

Большие гранулярные лимфоциты или NK-клетки, также называемые «клетками-убийцами», представлены в организме в небольшом количестве, примерно от 5 до 10% от общего числа лейкоцитов. Малое количество этих форменных элементов крови, способных бороться с онкологическими образованиями, является основным препятствием в их применении. По словам руководителя коллектива иммунологов доктора Корамита Супхапхивата, «если мы хотим использовать их для лечения, то мы должны увеличить их количество».

Таиландские исследователи в своих поисках способа лечения острого лейкоза приняли решение опереться на иммунную систему организма больного.

В исследовании приняли участие пять человек, страдающих острым миелоидным лейкозом. Комментируя результат эксперимента, Корамит Супхапхиват сообщил: «Мы достигли как количества, так и качества «клеток-убийц», в которых мы нуждались». На сегодняшний день успех достигнут только в лечении острого миелоидного лейкоза. Применение данного метода для борьбы с более грозными формами раковых опухолей оказалось мало эффективным.

Однако предложенный способ лечения признан перспективным, так как в ряде случаев может быть предложен в качестве альтернативы традиционно используемым лучевой и химиотерапии.

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