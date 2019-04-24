Эр-Рияд, , 12:51 — REGNUM Составлен самый подробный атлас коралловых рифов, которые расположены на территории 65 тыс. квадратных километров. Об этом сообщается в Coral Reefs.

Отмечается, что в новом атласе картировано более тысячи рифов, находящихся в территориальных водах 15 стран и расположенных на территории 65 тыс. квадратных километров на глубине до 25 метров.

Карта составлена в результате подводных исследований, а также использования спутниковых снимков и данных аэрофотосъемки. Разрешение карт составляет около двух метров. При этом многие из рифов никогда ранее не изучались.

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