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Составлен самый подробный атлас коралловых рифов

Наука

В новом атласе картировано более тысячи рифов

Эр-Рияд, 24 апреля 2019, 12:51 — REGNUM  Составлен самый подробный атлас коралловых рифов, которые расположены на территории 65 тыс. квадратных километров. Об этом сообщается в Coral Reefs.

Отмечается, что в новом атласе картировано более тысячи рифов, находящихся в территориальных водах 15 стран и расположенных на территории 65 тыс. квадратных километров на глубине до 25 метров.

Карта составлена в результате подводных исследований, а также использования спутниковых снимков и данных аэрофотосъемки. Разрешение карт составляет около двух метров. При этом многие из рифов никогда ранее не изучались.

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Научные исследования
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