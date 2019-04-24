Наука требует финансирования в соответствии с указом Путина, считают в РАН

Москва, , 12:39 — REGNUM Необходимость преодоления хронического недофинансирования исследований в России и территориальных диспропорций в их господдержке, а также определения статуса Российской академии наук как ведущей научной организации России нашли отражение в проекте постановления Общего собрания РАН, передаёт 24 апреля издание «Наука в Сибири».

В частности, документ содержит пункт о необходимости направить в правительство России предложения по финансированию фундаментальных и поисковых исследований в 2020 году, а также по направлениям расходования бюджетных средств, выделяемых на развитие российской науки.

«Особо отмечено, что бюджетные ассигнования на 2019 и на плановый период 2020―2021 годов должны быть приведены в соответствие с требованиями Указа Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Также в правительство должен будет поступить и проект программы фундаментальных научных исследований в России на долгосрочный период с учетом замечаний, высказанных участниками собрания.

Что касается определения статуса РАН, то на этот счёт в проекте постановления говорится о необходимости законодательного позиционирования академии как «основного участника формирования национальных стратегий и общефедеральных программ развития». В частности, в законотворческую часть документа вошли требования вывести научную деятельность из формальной сферы «оказания услуг» и упразднить нормирование труда учёного.

Напомним, общее собрание членов РАН началось 23 апреля. Президент России Владимир Путин направил академикам приветственную телеграмму, в которой отметил, что «наука в национальном развитии играет ключевую роль, напрямую влияет на скорость и глубину необходимых изменений в экономике».

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