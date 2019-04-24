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Ученые объявили о находке, позволяющей диагностировать стресс по голосу

Наука

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Вашингтон, 24 апреля 2019, 11:42 — REGNUM  Инновационную программу искусственного интеллекта, которая может диагностировать посттравматическое расстройство, просто анализируя голос человека, создали исследователи в США, сообщает AMNA.

Посттравматические состояния приводят вследствие пережитого стресса к расстройствам, проявляющимся, например, в виде ночных кошмаров или повышенной тревожности.

«Умная» система, протестированная на ветеранах вооруженных сил США, вернувшихся из Ирака и Афганистана, способна различать — со средней точностью 89% (т.е. «попадая в цель» в девяти из десяти раз) — голос человека, страдающего от посттравматическое расстройства, от голоса другого, не имеющего такой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом месяце стало известно, что метод лечения посттравматических расстройств, не требующий приёма каких-либо лекарственных препаратов, разработала группа российских и иностранных исследователей.

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