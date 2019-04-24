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Ученые впервые испытали на свиньях кардиостимуляторы без батарей

Наука

Это открытие в будущем может облегчить жизнь миллионов людей по всему миру

Вашингтон, 24 апреля 2019, 08:35 — REGNUM  Ученые впервые испытали кардиостимуляторы без батарей на свиньях. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications 23 апреля.

Группа ученых из США и Китая вживила кардиостимуляторы взрослым свиньям. Эти устройства находятся на поверхности сердца и сгибаются при каждом его ударе. Движение генерирует кинетическую энергию, которая приводит в действие стимулятор.

«Это может быть жизненно важным имплантантом», — говорит ведущий автор исследования Чжоу Ли, член китайской Академии наук. Это цель всех ученых, работающих в этой области.

Физиология свиней очень похожа на физиологию человека. Однако, как подчеркивают ученые, прежде чем внедрять эту технологию в медицину, необходимо провести дополнительные испытания безопасности и долговечности этих кардиостимуляторов. До сих пор опыты по вживлению устройств, работающих от импульсов тела, проводились на крысах и других мелких животных. Используемые в настоящее время кардиостимуляторы зачастую громоздкие из-за батарей и требует периодической замены.

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