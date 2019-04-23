Один из астероидов получил имя китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня

Пекин, , 10:12 — REGNUM В честь ведущего китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня с одобрения Международного астрономического союза был назван астероид Солнечной системы, сообщает 22 апреля издание China Science Daily.

Астероид Чжоуйоуюань (Zhouyouyuan) под кодовым номером 120 730 был открыт в 1997 году астрономами Пекинской Шмидт-ПЗС астероидной программы при помощи обсерватории Синлун на севере Китая.

Высокопоставленный представитель Национальных астрономических обсерваторий Китая анонсировал присвоение имени астероиду на церемонии, которая прошла в Пекине на прошедшей неделе.

Отметим, что Чжоу родился в 1938 году, стал астрофизиком и членом Китайской академии наук. Он сделал выдающийся вклад в развитие китайской астрономии в сфере изучения квазаров, активных галактик, а также сверхмассивных космических тел.