Вторник, 23 Апреля 2019 года
10:13:09 МСК

Один из астероидов получил имя китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня

Наука

Астероид Чжоуйоуюань (Zhouyouyuan) под кодовым номером 120730 был открыт в 1997 году

Пекин, 23 апреля 2019, 10:12 — REGNUM  В честь ведущего китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня с одобрения Международного астрономического союза был назван астероид Солнечной системы, сообщает 22 апреля издание China Science Daily.

Астероид Чжоуйоуюань (Zhouyouyuan) под кодовым номером 120 730 был открыт в 1997 году астрономами Пекинской Шмидт-ПЗС астероидной программы при помощи обсерватории Синлун на севере Китая.

Высокопоставленный представитель Национальных астрономических обсерваторий Китая анонсировал присвоение имени астероиду на церемонии, которая прошла в Пекине на прошедшей неделе.

Отметим, что Чжоу родился в 1938 году, стал астрофизиком и членом Китайской академии наук. Он сделал выдающийся вклад в развитие китайской астрономии в сфере изучения квазаров, активных галактик, а также сверхмассивных космических тел.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить