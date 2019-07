Вашингтон, , 09:15 — REGNUM

Учёные, которые изучают ледовый покров Гренландии, пришли к неутешительным выводам. Так, с 1980-х годов темпы таяния льдов в Гренландии увеличились в шесть раз. Как отмечается в исследовании, проведённом группой специалистов из Дании, Нидерландов, США и Франции, скорость потери льда за это время выросла с 50 до 286 млрд тонн. Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что ледовый покров Гренландии в 1970-е годы в среднем увеличивался на 47 млрд тонн льда в год, но с 1980-х годов начал терять массу. В период между 1972 и 1980 годами Гренландия теряла порядка 47 млрд тонн льда в год, а уже в первое десятилетие XIX века этот показатель составлял 187 млрд тонн в год. В последующие годы потери только росли и увеличились до 266−306 млрд тонн (по показаниям с 2010 по 2018 год). Учёные отмечают, что сильнее всего ледовый покров разрушается на северо-западе, юго-востоке и в западной части центральной Гренландии.

Согласно подсчётам экспертов, всего в период с 1972 года из-за разрушения ледового щита острова уровень Мирового океана поднялся на 13,7 мм, причём половина этого прироста приходится на последние восемь лет.

Учёные отмечают, что эти тенденции, вероятнее всего, станут в ближайшее время ещё тревожнее: в силу глобального потепления рост темпов таяния льдов в Гренландии чреват ещё более быстрым повышением уровня Мирового океана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные Университета Макгилла в Канаде на основе проведённого исследования пришли к выводу, что таяние ледников в Гренландии и Антарктике приведёт к непредсказуемым последствиям для климата Земли. В частности, это может спровоцировать экстремальные погодные условия и значительные изменения температуры по всему земному шару.