Международную космическую станцию атаковали опасные микроорганизмы

Вашингтон, , 23:38 — REGNUM На борту Международной космической станции (МКС) обнаружены стафилококк и энтеробактерии, сообщает 22 апреля журнал Microbiome.

Указанные микроорганизмы способны вызывать кожные заболевания, болезни носоглотки и желудочно-кишечного тракта космонавтов.

По информации издания, опасные организмы обнаружены на смотровом окне, в туалете, спортивной площадке и в месте приёма пищи.

Бороться с незваными гостями предполагается ультрафиолетовым облучением. Для этого одна из компаний уже предложила разработать робота, способного функционировать в невесомости и обрабатывать самые труднодоступные места отсеков МКС.

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