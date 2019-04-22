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Международную космическую станцию атаковали опасные микроорганизмы

Наука

Они способны вызвать кожные заболевания, поражать носоглотку и желудочно-кишечный тракт

Международную космическую станцию атаковали опасные микроорганизмы
МКС

Вашингтон, 22 апреля 2019, 23:38 — REGNUM  На борту Международной космической станции (МКС) обнаружены стафилококк и энтеробактерии, сообщает 22 апреля журнал Microbiome.

Указанные микроорганизмы способны вызывать кожные заболевания, болезни носоглотки и желудочно-кишечного тракта космонавтов.

По информации издания, опасные организмы обнаружены на смотровом окне, в туалете, спортивной площадке и в месте приёма пищи.

Бороться с незваными гостями предполагается ультрафиолетовым облучением. Для этого одна из компаний уже предложила разработать робота, способного функционировать в невесомости и обрабатывать самые труднодоступные места отсеков МКС.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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