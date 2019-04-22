В Миннауки займутся «скромными показателями» эффективности аспирантуры

Москва, , 12:42 — REGNUM В ходе исполнения национальных проектов особый акцент будет поставлен на развитие аспирантуры в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 апреля заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков на заседании Совета Федерации.

«Нацпроектом предусмотрены программы грантовой поддержки аспирантов, которые требуют в обязательном порядке подготовки научных публикаций в процессе обучения и требуют в обязательном порядке представление работы к защите. Соответственно, защита может быть позднее в силу той или иной специфики, но сама защита обязательно должна быть представлена», — заявил Котюков.

Он указал, что по аспирантуре показатели в России в настоящее время «достаточно скромные».

«Защиты составляют всего 12% от всех тех, кто поступил на эти программы обучения. Задача национального проекта — увеличить как минимум в два раза. Для ведущих научно-образовательных организаций — довести до 40%», — отметил министр.

«Целевое обучение к аспирантуре применимо. И мы предполагаем, имея возможность управлять научными и образовательными организациями, такую программу целевой подготовки научных кадров, реализовать на базе организаций, подведомственных министерству, в самое ближайшее время», — добавил он.