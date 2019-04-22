Европейская орбитальная техника получит комплектующие из России

Москва, , 12:45 — REGNUM Комплект оборудования для локаторов спутников Европейского космического агентства (ESA) изготовлен российскими партнёрами согласно заключенному ранее контракту, сообщил сайт холдинга «Росэлектроника».

Заказ, выполненный предприятиями, входящими в состав госкорпорации «Ростех», по словам её директора Олега Евтушенко, включал в себя разработку и изготовление «новой матрицы для космических радиолокаторов». Непосредственными создателями инновационной продукции явились сотрудники НИИ «Феррит-Домен» из холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех». Данное НИИ по информации, предоставленной его руководством, выполняет заказы, поступающие из «Белоруссии, Индии, Германии и Швейцарии».

В рамках соглашения, где в качестве заказчика выступил итальянский партнер ESA, российская сторона начнёт поставки, которые «будут осуществляться в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как утверждает Олег Евтушенко: «В новой модели радиолокаторов матрица нашего производства заменит дорогостоящие зарубежные аналоги». Европейские партнеры заинтересованы в разработках российских конструкторов, поскольку «Приборы с такими характеристиками будут использоваться в гражданской сфере впервые».

Давая характеристику новому изделию, генеральный директор НИИ «Феррит-Домен» Георгий Медовников заявил: «Новая разработка в полтора раза дешевле зарубежных аналогов и превосходит их по ряду технических характеристик». Как сообщил руководитель НИИ, характеризуя сферу применения своего изделия :"Оборудование предназначено для использования в космических радиолокаторах на околоземной орбите».

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