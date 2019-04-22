В России разработали оборудование для европейских спутников

Москва, , 12:15 — REGNUM Оборудование для космических локаторов по заказу Европейского космического агентства (ESA) изготовил холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что оборудование предназначено для космических радиолокаторов, используемых на околоземной орбите. При этом новая разработка дешевле зарубежных аналогов в 1,5 раза и превосходит их по ряду характеристик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты холдинга «Росэлектроника» разработали комплекс для контроля состояния взлетно-посадочных полос.

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