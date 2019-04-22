Понедельник, 22 Апреля 2019 года
12:15:11 МСК

В России разработали оборудование для европейских спутников

Наука

Оборудование предназначено для космических радиолокаторов, используемых на околоземной орбите

Москва, 22 апреля 2019, 12:15 — REGNUM  Оборудование для космических локаторов по заказу Европейского космического агентства (ESA) изготовил холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что оборудование предназначено для космических радиолокаторов, используемых на околоземной орбите. При этом новая разработка дешевле зарубежных аналогов в 1,5 раза и превосходит их по ряду характеристик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты холдинга «Росэлектроника» разработали комплекс для контроля состояния взлетно-посадочных полос.

Читайте также: В России тестируют комплекс для контроля состояния взлетно-посадочных полос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить