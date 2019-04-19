Браслет-анализатор психотропных веществ поступил в продажу в Германии

Берлин, , 09:25 — REGNUM Возможность обнаружения веществ, влияющих на работу центральной нервной системы, добавленных в тот или иной напиток, является функцией, заложенной в конструкцию браслета, продажа которого начата в ФРГ, сообщило издание Handelsblatt.

Наркотические средства, подмешиваемые злоумышленниками в бокал выбранной жертве, получили особое название — «нокаут-капли». Подобный способ достаточно часто применяется насильниками в отношении женщин, поскольку делает последних беспомощными.

Помочь решить проблему безопасности призвана разработка, представленная базирующимся на территории Германии стартапом Xantus. Создательница сатрапа Ким Айзенман сообщила, что причиной появления данного изделия стала ситуация, в которую попала её близкая знакомая. А поскольку попытка найти в сети интернет-сведения о компактном приборе, позволяющем идентифицировать «нокаут-капли», результатов не дала, было принято решение действовать самостоятельно.

Итогом работы стало появление устройства, способного обнаруживать психотропные вещества в двух видах напитков. Для проверки необходимо перемешать содержимое бокала и вылить каплю напитка на браслет, в который вмонтирован данный анализатор. О наличии «нокаут-каплей» предупредит синий цвет. Если проверка происходит в темноте, обладательница браслета увидит темное пятно на ярко-белом фоне.

Как утверждает Ким Айзенман, её разработку труднее ввести в заблуждение, поскольку «наши экземпляры не реагируют на молекулы сахара» в отличии от других анализаторов.

Помимо описанных выше свойств, браслет способен ярко светится в темноте что, как предполагается, должно способствовать отпугиванию преступников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сексуальное насилие на территории большого количества европейских государств, по утверждению экспертов из Amnesty International, стало достаточно распространённым явлением. В качестве «лидеров» в данной области называют Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

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