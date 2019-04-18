Строителями Стоунхенджа были мигранты малоазиатского происхождения: ученые

Лондон, , 09:41 — REGNUM Строители знаменитого памятника Стоунхендж, который является гордостью британцев, судя по всему, пришли с берегов Малой Азии и Анатолии, согласно новому генетическому исследованию. Об этом сообщает 17 апреля AMNA.

Предками строителей Стоунхенджа были фермеры, которые, начав свое путешествие на Запад из региона современной Турции и восточного побережья Эгейского моря, после пересечения Средиземного моря, прибыли на Пиренейский полуостров и оттуда, через Францию, в 4000 до н.э. достигли нынешней Великобритании. Вскоре из-за своей гораздо большей численности они заменили местных охотников-собирателей, за исключением земель Западной Шотландии. Их потомки, где-то около 3000 г. до н.э., начали строить памятник Стоунхендж по причинам, которые не совсем ясны на сегодняшний день.

Исследователи во главе с Яном Барнсом из лондонского Музея естественной истории и Марком Томасом из Университетского Колледжа Лондона, которые сделали соответствующую публикацию в журнале «Nature Ecology & Evolution», проанализировали и сравнили ДНК 47 найденных в Великобритании неолитических скелетов (в возрасте от 4500 до 6000 лет), шесть скелетов охотников-собирателей предыдущего мезолитического периода (в возрасте от 6000 до 11 600 лет), и ДНК современных европейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было установлено, что добыча камней для Стоунхенджа велась ещё пять тысяч лет назад.

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