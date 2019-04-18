Четверг, 18 Апреля 2019 года
09:42:13 МСК

Строителями Стоунхенджа были мигранты малоазиатского происхождения: ученые

Наука

Детали

Лондон, 18 апреля 2019, 09:41 — REGNUM  Строители знаменитого памятника Стоунхендж, который является гордостью британцев, судя по всему, пришли с берегов Малой Азии и Анатолии, согласно новому генетическому исследованию. Об этом сообщает 17 апреля AMNA.

Предками строителей Стоунхенджа были фермеры, которые, начав свое путешествие на Запад из региона современной Турции и восточного побережья Эгейского моря, после пересечения Средиземного моря, прибыли на Пиренейский полуостров и оттуда, через Францию, в 4000 до н.э. достигли нынешней Великобритании. Вскоре из-за своей гораздо большей численности они заменили местных охотников-собирателей, за исключением земель Западной Шотландии. Их потомки, где-то около 3000 г. до н.э., начали строить памятник Стоунхендж по причинам, которые не совсем ясны на сегодняшний день.

Исследователи во главе с Яном Барнсом из лондонского Музея естественной истории и Марком Томасом из Университетского Колледжа Лондона, которые сделали соответствующую публикацию в журнале «Nature Ecology & Evolution», проанализировали и сравнили ДНК 47 найденных в Великобритании неолитических скелетов (в возрасте от 4500 до 6000 лет), шесть скелетов охотников-собирателей предыдущего мезолитического периода (в возрасте от 6000 до 11 600 лет), и ДНК современных европейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было установлено, что добыча камней для Стоунхенджа велась ещё пять тысяч лет назад.

Читайте также: Учёные: добыча камней для Стоунхенджа велась ещё пять тысяч лет назад

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить