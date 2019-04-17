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Учёные: похороненные в мегалитах люди оказались близкими родственниками

Наука

В мегалитах хоронили именно родственников, а не случайных членов сообщества

Уппсала, Швеция, 17 апреля 2019, 14:36 — REGNUM  Учёные из Швеции пришли к выводу, что похороненные в мегалитах в Ирландии и Скандинавии люди часто приходились близкими родственниками друг другу. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Исследователи секвенировали геномы 24 человек, похороненных в мегалитических сооружениях, которые были построены около 5,8−4,6 тысяч лет назад в Ирландии, на острове Готланд и Оркнейских островах.

Отмечается, что захороненные в Ирландии четверо древних людей приходились друг другу родителями и детьми, или братьями и сестрами. Ещё трое приходились двум из них родственниками второй очереди.

Авторы исследования отмечают, что именно родственников хоронили в мегалитах, а не случайных членов сообщества.

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Археология
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