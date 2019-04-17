Бухарест, , 13:28 — REGNUM

Открытие останков неизвестного науке вида вымерших крокодилов позволит дополнить классификацию мелких позвоночных, обитавших в древние времена в Трансильвании, заявили румынские палеонтологи, сообщило агентство Mediafax.

Территория, где было сделано открытие, находится в крае Хацега, находящемся в составе принадлежащих Румынии земель Трансильвании. В данном регионе уже была сделана уникальная находка костей динозавра, по размерам сопоставимого с лошадью.

Останки карликового крокодила, получившего название Aprosuchus ghirai (Eusuchia, Family Atoposauridae), были обнаружены сотрудниками румынского Университета Бабеш-Бойяи, расположенного в городе Клуж-Напока.

Представители данного вида, по предположениям учёных, вымерли 145 млн лет назад. Хорошая сохранность черепа древней рептилии позволила учёным реконструировать её облик. Открытый вид отличался небольшими размерами, его основной пищей были мелкие позвоночные и представители членистоногих.

Ранее исследователям удавалось обнаружить только останки более крупного родственника миниатюрного крокодила Aprosuchus ghirai. Родство двух видов удалось установить при детальном изучении останков.

По информации, опубликованной в пресс-релизе университета, находка дополнит «классификацию мелких позвоночных, обитавших в нынешнем крае Хацега, и иллюстрирует замечательное биоразнообразие, существовавшее на континенте в конце мелового периода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские учёные обнаружили при раскопках на территории Китая неизвестное звено эволюции беспозвоночных.