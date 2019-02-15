Учёные предположили существование подлёдного океана на Церере

Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Учёные из США предположили, что под поверхностью карликовой планеты Церера существует подлёдный океан. Об этом сообщается в журнале Geophysical Research Letters.

Исследователи изучили снимки поверхности планеты, полученные в 2015 году зондом Dawn. На изображениях они обнаружили следы извержений криовулканов.

По словам учёных, криовулканы могут быть одним из главных прибежищ жизни во Вселенной. Поэтому подлёдный океан Цереры может содержать органические формы жизни.

Напомним, зонд Dawn изучает Цереру с 2015 года. Тогда учёными были обнаружены две необычные структуры — белые пятна в кратере Оккатор и пирамидальная гора Ахуна, возвышающаяся на четыре километра над поверхностью.

Как выяснилось позже, белые пятна являются источником временной атмосферы, состоящей из водных паров. А гора оказалась древним потухшим криовулканом.

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