Учёные УрФУ предложили лечить рак при помощи захватной терапии

Екатеринбург, , 07:35 — REGNUM Перспективный метод лечения онкологических заболеваний, основанный на реакции нейтронного захвата, предлагают развивать учёные Уральского федерального университета, сообщает 11 февраля пресс-служба вуза.

В результате такого захвата выделяется большое количество энергии, приводящей к гибели клетки. Захват нейтрона могут производить практически все ядра, начиная от водорода и до урана-238, за исключением ядер гелия.

Младший научный сотрудник проблемной лаборатории физиологически активных веществ Лидия Смышляева пояснила, что наиболее распространенной и изученной в настоящее время является нейтрон-захватная терапия на ядрах изотопа бора-10 — бор-нейтрон захватная терапия (БНЗТ). Выбор именного этого ядра обусловлен высоким сечением захвата тепловых нейтронов, низкой токсичностью бора, его стабильностью, относительной доступностью в природе и способностью подвергаться синтетическим органическим преобразованиям.

Если избирательно накапливать бор в опухолевых клетках и подвергать её облучению тепловыми нейтронами, можно добиться селективного разрушения злокачественных новообразований, не травмируя при этом здоровые ткани.

Поиском таких потенциальных агентов для БНЗТ занимаются на кафедре органической и биомолекулярной химии химико-технологического института УрФУ совместно с физико-технологическим институтом УрФУ и с институтом клеточных технологий УГМУ. Группа сотрудников синтезирует различные бор-обогащенные аналоги физиологически активных соединений на основе азагетероциклических соединений и карборанов, содержащих сразу 10 атомов бора в молекуле. Далее синтезированные соединения проходят предварительные in vitro исследования на токсичность и накапливаемость в здоровых клетках и клетках глиобластомы, поскольку клинический интерес БНЗТ заключается преимущественно в лечении мультиформных глиобластом и злокачественной меланомы.

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