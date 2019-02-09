Россия отправит космонавтов на Луну в 2031 году

Москва, , 07:38 — REGNUM Первая российская пилотируемая экспедиция на Луну должна состоятся в 2031 году. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

В документах указано, что цель миссии — доставка экипажа на Луну. Члены лунной экспедиции должны будут отработать некие «операции деятельности космонавтов на Луне» и «выполнить работы по задачам РАН».

Если экспедицию 2031 года пройдет успешно, то полеты на Луну будут осуществляться ежегодно. Так, в 2032 году планируется доставить на спутник Земли луномобиль — тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов — на котором члены второй экспедиции должны будут передвигаться по поверхности Луны.

Уже в 2033 году члены третьей экспедиции должны будут на луномобиле совершать дальние поездки по поверхности Луны в интересах научных исследований и протестировать робототехнические комплексы.

В 2034 году должно начаться строительство лунной базы. В 2035 году — продолжение строительства лунной базы.

Отправка одной экспедиции будет осуществляться за счет двух пусков ракет сверхтяжелого класса «Енисей». Одна ракета выведет на орбиту пилотируемый корабль, а вторая — взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование.

Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных полета в 2028 и 2029 годах. В полетах будет протестирован взлетно-посадочный комплекс, а также совершен облет Луны пилотируемым кораблем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал руководство «Роскосмоса» за постоянное прожектёрство и посоветовал лучше и больше работать, нежели заявлять о том, что в таком-то году мы куда-то полетим.