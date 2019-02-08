Грузовой корабль NASA Cygnus «отчалил» от МКС

Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Космический грузовик Cygnus американской корпорации Northrop Grumman отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщает 8 февраля аэрокосмическое агентство США NASA, ведущее прямую интернет-трансляцию.

Грузовой корабль Cygnus был пристыкован к МКС с ноября 2018 года, после того как доставил продовольствие и научные грузы.

По информации NASA, отстыковка, которой управляли астронавт США Энн МакКлейн и канадский астронавт Давид Сен-Жак, произошла во время прохождения МКС над Перу.

Грузовой корабль, загруженный отработанными материалами, должен 25 февраля сгореть в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном.

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