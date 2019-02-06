Среда, 6 Февраля 2019 года
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NASA вновь перенесло испытательный полёт корабля Crew Dragon к МКС

Наука

Запуск корабля состоится не ранее 2 марта

Вашингтон, 6 февраля 2019, 19:59 — REGNUM  Первый испытательный беспилотный полёт космического корабля Dragon V2 (Crew Dragon) к Международной космической станции перенесён на начало марта. Об этом 6 февраля сообщил представитель NASA Дениэл Хуот.

«Первый демонстрационный полёт намечен на 2 марта», — приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, запуск к МКС новейшего корабля Dragon V2 американской компании SpaceX первоначально планировалось осуществить до конца 2018 года. Однако пуск был перенесён на 17 января 2019 года, а затем — отложен на начало февраля.

Причиной последней задержки была названа необходимость завершения испытаний оборудования, проведения анализа со стороны NASA и его партнеров, а также подготовки диспетчеров полёта и руководителей миссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый беспилотный полёт корабля Dragon v2 состоится не раньше февраля

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