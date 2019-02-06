Сибирские учёные рассчитали последствия нагрева тундры

Красноярск, , 09:12 — REGNUM Повышение температуры арктической почвы на два градуса приведёт к тому, что скорость выделения углекислого газа увеличится в два раза, к таким выводам пришли учёные Красноярского научного центра СО РАН, сообщает 6 февраля издание «Наука в Сибири».

Для проведения исследования учёные института создали специальные замкнутые камеры, оснащённые оборудованием для контроля температуры и влажности образцов почвы. Приборы позволили измерить, как образцы обмениваются парниковыми газами с окружающей средой. Смоделировав арктическое лето, во время которого в тундре возможны активное образование, разложение и переработка органического вещества, учёные добились необходимых условий. Арктическая почва для эксперимента была доставлена из Якутии.

«Эти результаты важны для оценки потерь углерода мерзлотными экосистемами при прогнозировании последствий глобального потепления в высоких широтах», — пояснила один из авторов исследования, старший научный сотрудник Института леса им. В. Н Сукачёва ФИЦ КНЦ СО РАН кандидат биологических наук Светлана Евграфова.

Также учёные спрогнозировали возможные последствия выделения метана. Отмечается, что обычно его потоки меньше, но вклад в потепление климата на каждую молекулу газа больший, чем у углекислого газа. В случае роста средних температур в Арктике, который по различным сценариям произойдёт концу XXI века, по всей видимости, не приведет к резкому выделению метана в полигональной тундре.

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