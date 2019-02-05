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Микробиологи: Депрессия зависит от бактерий в кишечнике

Наука

Чем больше в организме бактерий Faecalibacterium and Coprococcus, тем человек счастливее

Люксембург, 5 февраля 2019, 10:02 — REGNUM  Состав кишечной микрофлоры человека коррелирует с его качеством жизни и наличием депрессии. Такие результаты исследований микробиологов 4 февраля опубликовал сайт nature.com.

Обследуя большую популяцию микробиомов (совокупность всех микроорганизмов в теле человека), ученые изучили, как особенности микробиома коррелируют с качеством жизни хозяина и его депрессией.

В ходе исследований было установлено, что у тех людей, в кишечнике которых содержалось повышенное количество бактерий Faecalibacteriumи и Coprococcus были более высокие показатели качества жизни, чем у тех, у кого этих бактерий было меньше.

«Анализ кишечно-мозгового модуля фекальных метагеномов выявил потенциал микробного синтеза дофаминового метаболита 3,4-дигидроксифенилуксусной кислоты как положительно коррелирующий с психическим качеством жизни», — сообщается на сайте.

Напомним, в кишечнике человека находится от 300 до 1000 видов бактерий. Всего же в нем обитает порядка 50 триллионов микроорганизмов. Это в 1.3 раза больше, чем суммарное количество клеток в организме человека.

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Научные исследования
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