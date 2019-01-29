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Гидрометцентр: на Западную Сибирь надвигаются аномальные морозы

Наука

Температура воздуха опустится на 12-14 °С ниже нормы

Москва, 29 января 2019, 18:42 — REGNUM  Регионы Западной Сибири с 30 января ожидает резкое похолодание, существенно отклоняющееся от нормы, заявил 29 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам главы Гидрометцентра, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край и Хакасию природа испытает на прочность 45-градусными морозами.

По мнению Вильфанда, это очень суровые и по настоящему сильные морозы и они продлятся с 30 января до 4 февраля.

«Температура будет ниже нормы на 12−14 °С», — цитирует агентство RT слова главы Гидрометцентра.

«Это по-настоящему опасно. Разумеется, уже предупреждены все службы, в том числе энергетики», — добавил Роман Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Гидрометцентра предсказали сохранение в центральных регионах России зимней погоды до апреля 2019 года.

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