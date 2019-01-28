Археологи обнаружили античные винные погреба в Египте

Каир, , 17:10 — REGNUM Археологи обнаружили винные погреба времен эллинистического Египта в дельте Нила, 28 января передает агентство Associated Press.

Погреба из глиняного кирпича и известняка были найдены в Тель-Ком-аль-Троги, на севере от Каира — в районе, известном производством изысканных вин в древности. К сожалению, вина в погребах не обнаружено.

Греко-римский период истории Египта продолжался с завоевания Александром Македонским в IV веке до нашей эры до исламского завоевания в VII веке нашей эры.

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