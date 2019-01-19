Долгий сон будущей мамы может отрицательно сказаться на ребёнке

Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Влияние долгого непрерывного сна на здоровье беременных женщин выяснили учёные медицинского отделения Мичиганского университета в США. Данные опубликованы в журнале Birth.

Учёные изучали связь между длительными периодами сна у беременных женщин на поздних сроках и вероятностью мертворождения. Исследование проводилось в форме интернет-опроса. В нём приняли участие 633 женщины, добровольно предоставившие учёным интересующую их информацию о возрасте массе тела, наличии вредных привычек, социальном положении.

Исследователи подробно опросили женщин о гигиене сна: сколько они спят, в какой позе, как часто просыпаются. При этом из всех женщин, принявших участие в опросе, 153 пережили мертворождение на сроке 28 недель либо позднее, 480 уже родили детей либо были беременны на момент опроса.

В результате опроса выяснилось, что женщины, пережившие мертворождение, на 63% чаще спали более девяти часов во время беременности и реже просыпались среди ночи. Учёные предположили, что связь между длительным сном и повышением опасности мертворождения может объяснятся падением артериального давления, которое характерно для периода сна. Пониженное артериальное давление, по мнению специалистов, может стать причиной различных нарушений в развитии плода, а также провоцировать выкидыши и мертворождение.

При этом учёные отметили, что женщины, родившие здоровых детей, чаще жаловались на частое пробуждение во время сна. Руководитель исследовательской группы Луиз О'Брайен пояснила, что подобные пробуждения, несмотря на то, что приносят некоторый дискомфорт будущей маме, в то же время могут служить защитным механизмом для ребёнка: во время пробуждений нормализуется артериальное давление и активизируется нервная система.

При этом исследователи подчёркивают, что механизм взаимосвязи между длительным сном беременных на поздних сроках и здоровьем плода пока не ясен до конца, поскольку на здоровье будущей мамы и плода могут влиять и нарушения сна и бессонница. Исследовательская группа будет продолжать свою работу в изучении причинно-следственных связей между нарушениями сна и мертворождением.

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