Япония запустила в космос ракету с семью спутниками

Токио, , 05:27 — REGNUM Япония запустила ракету «Эпсилон-4», на борту которой находились семь спутников. Прямую трансляцию события вело Японское космическое агентство JAXA.

Сообщается, что один из спутников на борту ракеты предназначен для проверки возможности создания искусственного метеоритного дождя. Спутник выпустит 400 металлических шариков, которые, по замыслу конструкторов, должны создать эффект «падающих метеоритов» во время сгорания в плотных слоях атмосферы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года Япония успешно запустила на орбиту два спутника. Их вывели при помощи ракеты-носителя H-IIA F40. Один из спутников предназначался для наблюдения за процессом образования парниковых газов, второй — используется в качестве метеоспутника.

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