Повод для «хайпа»: о лунном ростке, погибшем от холода

Москва, , 14:28 — REGNUM Приземление на невидимую сторону Луны китайского аппарата и эксперимент с мини-биосферой (пусть даже неудавшийся — лунный росток погиб) стали сенсацией и поводом для зависти работников космической отрасли из других стран, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаила Гундарин.

Комментируя появившуюся информацию о том, что пророщенные на борту китайского зонда «Чанъэ-4» семена хлопка не смогли пережить лунную ночь и что на иной исход эксперимента с биосферой Lunar Micro Ecosystem ученые, вобщем-то, и не рассчитывали, эксперт, в частности, пояснил:

«Космическая отрасль была и остается своеобразной витриной достижений любой страны. Что России, что США, что Китая. А значит, нужны яркие, доступные широкой общественности факты и примеры. Формулы и научные выкладки особенно никому не интересны. И, конечно, приземление на невидимую сторону Луны китайского аппарата стало сенсацией и поводом для конкурентов позавидовать. А новая жизнь, хотя бы растительная, на безжизненной звезде вообще тянет на сенсацию!

Конечно, при ближайшем рассмотрении было очевидно, что сенсация несколько дутая и чудес не бывает… Но свою порцию славы, или, как сейчас говорят, хайпа, китайцы получили. Теперь нашим нужно отвечать тем же. И чтобы ракеты не падали хотя бы!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, первое в истории человечества растение, высаженное китайским зондом «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны, погибло от холода в первую же ночь. В это время температура на земном спутнике опускается до —170 °C.

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