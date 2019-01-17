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Работа камеры на борту «Хаббла» восстановлена — NASA

Наука

Неполадки в работе широкоугольной камеры возникли 8 января 2019 г

Вашингтон, 17 января 2019, 13:59 — REGNUM  Камера Wide Field Camera 3, которая является одной из основных на борту орбитальной обсерватории «Хаббл», вернулась к работе после устранения неполадок. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте NASA.

«Камера (Wide Field Camera 3) была возвращена в рабочий режим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неполадки в работе широкоугольной камеры возникли 8 января 2019 г.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2018 г. телескоп «Хаббл» получил изображения звезды, которая удалена от Земли на 9 млрд световых лет. Благодаря мощной гравитационной линзе, которая усилила свет в две тысячи раз, удалось обнаружить такой удалённый объект.

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