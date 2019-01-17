В Китае создан исследовательский центр экологии гор Циляньшань

Пекин, , 10:17 — REGNUM Китай создал исследовательский центр экологии гор Циляньшань с целью защиты протяженного горного хребта на северо-западе Китая, сообщили в Китайской академии наук, передает 17 января агентство Синьхуа.

Центр создан Исследовательским институтом экологии и ресурсов совместно с другими исследовательскими центрами вроде Университета Ланьчжоу и Администрации Национального природного заповедника горы Цилянь в провинции Ганьсу.

Центр будет заниматься исследованиями в области восстановления и сохранения экосистем, управлением водными ресурсами, а также экологическим менеджментом гор Циляньшань в контексте глобальных климатических изменений.

Он также совместит фундаментальные исследования и прикладные исследования в вопросе экологического мониторинга и предоставления поддержки при создании национальных парков в горах Циляньшань.

Отметим, что горы Циляньшань расположены на границе между провинциями Ганьсу и Цинхай на северо-западе и в центральной части Китая. Горы стали национальным природным заповедником Китая в 1988 году.