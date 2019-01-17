Наука в России. Надо говорить правду громче и чётче

Москва, , 12:09 — REGNUM Уважаемый Александр Михайлович! Уважаемые товарищи и коллеги!

Практически все мои коллеги, с которыми я обсуждал положение дел в Академии наук, озабочены состоянием дел. В частности, я читаю переписку в рамках клуба 1-го июля. Большинство из них поддержало Вас на выборах Президента РАН. Никто не сказал, что наши дела «идут вверх». Все, с кем я общаюсь, говорят, что наши дела «идут вниз». И эта озабоченность усилилась после последнего заседания Совета по науке 25 ноября 2018 года и совещания у Президента Владимира Путина с Вами, Александр Михайлович.

Напомню слова Николая Григорьевича Чернышевского: «Сотни лет губила Русь вера в добрые намерения царей». Не потому, что цари были плохие, а потому, что они действовали неправильно. Я эту фразу переформулирую: сотни лет губила Русь стремление представителей «элиты» в разговоре с государем (царем, генсеком, президентом) быть приятным, вместо того, чтобы говорить ПРАВДУ, порой тяжёлую, и сделать всё, чтобы убедить принять конструктивные решения. А именно в этом всегда нуждается руководитель страны.

Конечно, многократно легче быть гоголевской «дамой, приятной во всех отношениях, ничего не пожалевшей, чтобы сделаться любезной в последней степени». Сложилась пагубная привычка говорить, что все хорошо. А сейчас НЕХОРОШО и в стране, и в науке. И в этой ситуации говорить, что у нас хорошо, — грех.

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О стране

Уже 10 лет у нас нет реального экономического роста. 1% роста — не рост, так как мы каждый год теряем около 1,5−2% богатства из-за катастроф, пожаров, наводнений, износа и пр. И этот рост не предвидится. По данным академика В.И. Осипова годовой ущерб от катастроф у России составляет 1,4% ВВП, а в мире — 0,5%. Риск гибели в авиакатастрофе у нас в 4 раза выше, чем в мире, а при пожаре — в 9 раз выше, чем в США.

Академик А.А. Дынкин в своем докладе на последней сессии ОС РАН показал, что, по мнению экспертного сообщества, экономическая стагнация — главная проблема страны.

В беседе с В.В. Путиным, когда Вы говорили о нашей функции прогнозирования, Вы сказали, что «страна вошла в этап стабильного роста в условиях небольших ресурсов». Это не верно, более того, в ближайшие годы реального экономического роста не будет. А это опасно, потому что более пяти лет падают реальные доходы среднего класса. Ни правительство, ни президент не понимают эту проблему, хотя призывы инвестировать и обещания сделать экономику России пятой в мире (то есть обогнать Германию с населением в два раза меньшим) с их стороны раздаются более 10 лет.

Вы правильно сказали, что над задачей обеспечения экономического роста должны работать математики, экономисты, социологи, политологи. А я скажу, и не только. Это задача для всей Академии, всех отделений. Я поддерживаю Вашу идею создать центр научного обеспечения стратегического планирования и прошу записать туда меня.

Это достойная и чрезвычайно сложная задача. Я пытаюсь восстановить метод интегральных балансов и метод межотраслевого баланса в экономике (метод Василия Леонтьева) на мехмате МГУ. Их значимость для понимания дел в экономике забыли даже профессора-экономисты. Хотя эти балансы являются аналогами закона сохранения массы в многокомпонентной среде.

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О науке

Мы каждый год теряем около 2% научных работников. Вы упомянули невнятно у президента Путина эту проблему, но не предложили никакого решения, хотя мы обсуждали её на Президиуме РАН, на совещании у Вас. А ведь надо спасть аспирантуру. Спасать!!!

То, что аспирантура — это подготовка молодого ученого, это как дважды два равно четыре — В.В. Путин понял.

И ректор горного университета профессор Владимир Литвиненко правильно и громко указал на заседании Совета по науке, что ключ к решению — поднять зарплату аспиранта до средней зарплаты. Вам надо было только подтвердить эту мысль, попросив президента дать соответствующее поручение правительству. Это первый и необходимый шаг, чтобы поднять престиж молодого ученого, чтобы был конкурс в аспирантуру.

Далее. В.В. Путин на Совете по науке упрекнул нас, что необходимо выстроить прозрачную и объективную экспертизу результатов. Он согласился, что ключевыми показателями являются не публикационные и «цитационные» показатели, «а основанные на репутационной ответственности и оценке профессионального сообщества. … Это нужно сделать».

Но в этих словах и ответ. Ведь это всегда у нас делалось, в институтах, в отделениях, в докладах на годичных собраниях отделений и Общем собрании РАН. Мы каждые 5 лет аттестовали всех научных работников и сами институты. А это значит, надо восстановить решающее влияние Академии наук и её отделений на планирование и оценку деятельности ученых и институтов. Ученых должны оценивать ученые, а не библиографы. Так надо было и отвечать Президенту, что это у нас было, но разрушила чиновничья рать.

И чиновники должны ориентироваться только на эти оценки.

А сейчас неподготовленные чиновники департамента координации науки формируют госзадания институтам РАН с кратным ростом числа публикаций, хотя при мне М.М. Котюков выговаривал им, что так делать нельзя.

Госзадания должны формировать сами институты с тематическими Отделениями РАН. Это и есть научно-методическое руководство РАН. А Минобрнауки как хозяйствующий субъект должно планировать финансовую и хозяйственную деятельность.

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Александр Михайлович! Вы избыточно оптимистично рассказываете о поправках к пресловутому закону, дающих нам дополнительные полномочия. Это, во-первых, экспертиза и научно-методическое руководство всеми научными учреждениями и вузами, и, во-вторых, научная дипломатия. Но как это можно нам реализовать, если нас «оттёрли» от руководства нашими академическими институтами? У нас нет для этого ни мощи, ни механизмов.

У нас многое отобрали. Почти все. Многие опасаются, что мы теряем Академию, её государственный статус. Давайте сохраним свою научную честь, давайте понимать и говорить правду, хотя это делать тяжело. Но только так можно спасти Академию.

Нельзя Президента страны оставлять под влиянием только чиновников и узкой группы лиц. А для этого надо говорить ПРАВДУ громче и чётче, а не подлаживаться, стараясь быть приятным. Вспомним Гавриила Романовича Державина, который гордился, что мог «истину царям с улыбкой говорить».

Уважаемый Александр Михайлович! То, что я рекомендую, очень тяжело сделать. Очень! Но став Президентом Академии наук, Вы обязаны проявлять интеллектуальную волю в Правительстве и во взаимодействии с Президентом страны.

Вы должны добиться возвращения Российской академии наук статуса учредителя академических институтов. Вы доложены поднять этот груз. Иначе напрасны наши совершенства.

А иначе мы не сможем Вам помочь, хотя очень хотим.

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