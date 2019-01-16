Южнокорейские ученые выяснили причину возникновения рака желудка — СМИ

Сеул, , 14:14 — REGNUM Корейские ученые провели исследование, в котором приняло участие более 80 пациентов с раковым заболеванием в возрасте до 45 лет. Данное исследование было направлено на выявление причин «досрочного» появления ракового заболевания, сообщает YTN.

Во время исследования ученые проанализировали ген и протеом раковых тканей и обнаружили 6 мутирующих генов.

Кроме этого, ученые выявили 4 новых разряда данного заболевания, которые сложно выявить с помощью традиционного анализа гена. Безусловно, каждому пациенту, в зависимости от степени заболевания требуется индивидуальный подход.

По заявлению специалистов, причина возникновения преждевременного рака желудка кроется в уровне белка. Предполагается, что результаты данного исследования смогут помочь в диагностировании и лечении раковых заболеваний, а также поможет предугадать появление заболевания.

Ученые планируют использовать результаты этого исследования для поиска причин возникновения рака поджелудочной железы.

Среди раковых заболеваний, на территории Южной Кореи именно рак желудка занимает лидирующие позиции. В последние годы данное заболевание обнаруживают у людей, возраст которых 40 лет. Это 15% от всех больных.